修例改革 爭議未止 中大校董：立場不變

商議草案細節 落實精簡規模 改革中大校董會爭議不休。中大校董會昨日舉行會議討論改革事宜，校董會主席查逸超表示，校董會立場沒有改變，冀檢討議員校董席位，將與立法會合作推動改革。又指不清楚中大傳訊部職員游說議員修例，形容事件為「嚴肅問題」；另外，針對反對修例聯署接連有人退出，有校董指發起聯署時已解釋清楚，不相信會有誤會，又承認聯署條款為「小僭建」，但反指議員方案為「巨型僭建」。

中大校董會昨午開會討論改組事宜，成員下午3時陸續到達會場，包括查逸超、校董會副主席陳德霖、副校長兼校董會秘書吳樹培、身兼中大校董的議員張宇人和劉國勳，以及發起聯署反對修例的校董林偉雄等。會議持續約兩小時，查逸超在會後見傳媒時表示，會上討論草案細節、法定人數和過渡安排，又重申對4月17日專責委員會的報告內容立場「沒有改變」，即贊同報告內容，包括大學校董會應盡早落實精簡校董會規模，重組的大學校董會成員總人數減少為25至34名等。亦歡迎立法會議員推動「應做未做、延遲十幾廿年」的校董會改組工作，未來會積極與立法會合作。

「唔想中大變為戰場」 被問及會議有否就議員議案作出表決，查反問「我哋立場從來無改變過，咁有啲咩需要表決？」，又強調自己沒有偏幫任何人或團體，沒有其他人的提案比另一人重要。至於中大傳訊及公關處長張家偉早前被指游說議員梁子穎修訂議員議案一事，查逸超指不清楚事件，認為屬「嚴肅問題」，校董會要作出跟進。

至於林偉雄離開時被問及會議情況，他指會議氣氛非常好。另一位校董、議員劉國勳則表示，大家都希望中大好，希望改革「都唔想中大變為戰場」。劉又表示，就「越權」問題會上決定有跟進行動，個人亦尊重主席決定，會待跟進行動完結後再作跟進。

另外，由林偉雄參與發起的反對修例聯署，近日湧現「轉軚潮」，接連有人退出聯署，而曾參與聯署的嶺南大學校長鄭國雄亦表示，現階段不宜表態。對此林指，發起聯署時已解釋清楚，不相信會有誤會，強調聯署是自由參與，可以加入亦可退出。

至於被批聯署為「僭建」條款，林偉雄認為聯署的條款只是「小僭建」，議員的方案才是「巨型僭建」，批議員方案為「取別人的席位，以保住自己席位。」

針對查逸超被「架空」一事，林偉雄則指，有聽聞查逸超和大學管理層不咬弦，但未聽聞他完全被架空。林又對有人對外討論校董會內部事務，感到詫異。

張宇人（左）及劉國勳離開會場。（林彥汛攝） 查逸超 林偉雄