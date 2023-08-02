來往屯門香園圍 九巴B9線改每日服務

【本報訊】疫情後中港復常往來，加上近月不少港人北上旅遊消費，九巴表示已向運輸署申請提升現有B9路線班次，以加強來往屯門站至蓮塘/香園圍口岸的服務，即由以往只限於星期六、日及公眾假期提供服務，改為由昨日起至9月1日，每日都提供巴士服務，班次為60分鐘一班車。

60分鐘一班車 特別安排至9‧1 九巴署理副車務總監黃裕廷表示，蓮塘/香園圍口岸自2月6日起開放予跨境旅客使用後，使用該口岸出入境的人次已由初期的平均每日1.2萬，上升至現時假日平均每日1.8萬，在7月的暑假高峰期，更上升至平日日均3萬人次及假日日均5.5萬人次。九巴期望是次提升服務後，可更方便元朗及屯門區居民來往內地。

B8線供不應求 議員促加班次 黃亦特別提及，發現乘客在疫情前後的出行習慣改變，由以往北上旅行為主，改為目前主要是消閒用膳，故將因應市民「早上北上，傍晚回港」的出行習慣，加密巴士班次。

「有人歡喜有人愁」，議員李梓敬指歡迎九巴調整B9的服務時間，但稱現時由新界東出發的乘客，過度集中在粉嶺站轉乘B7號線，令該巴士路線不勝負荷，而另一條由大圍及大埔到香園圍口岸B8的路線，同樣面對班次供不應求的情況，遂要求巴士公司盡快提升B8號線至全日行走，配合居民交通需求，以方便往來深港兩地。