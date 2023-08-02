南區巴士線重組 輪椅客憂礙出行

【本報訊】目前輪椅人士在南區可選擇的交通工具不多。有社區組織調查發現，在南區巴士線重組後，約八成受訪會員擔憂等候巴士時間會變得更加長、可供選擇的車線大減和輪椅位置被佔用的機率上升等問題。組織期望，當局應在推出方案前先諮詢相關持份者，以及增加接駁南區港鐵站和醫院的巴士線。

乏諮詢 額外花兩小時乘車 今年度南區巴士線重組後，運輸署已取消和調整至少17條巴士路線，當中多條前往瑪麗醫院的巴士線也被調整，該醫院為輪椅人士最常前往的地方，例如：4X號巴士只服務至下午1時，變相無法在下午回程。自強協會在上月調查居於南區41名輪椅會員，結果顯示，輪椅人士在南區巴士路線重組給予的評分上，在10分滿分中平均僅有3.5分。調查也發現，達八成受訪會員擔憂等候巴士時間會變得更加長或輪椅位置被佔用的機率上升等問題。

調查也顯示，約三分之二受訪會員指自己最常使用巴士出行，而港鐵因需轉車、等候職員放置摺板等問題而延長行程時間。另外，去年南區區議員林玉珍和梁進指署方和巴士公司無在推出南區巴士路線重組前對區議會等地區組織進行諮詢，更高達100%的受訪會員指無獲有關部門對他們諮詢巴士重組方案，令方案推出後增加兩小時出行時數。

協會認為，署方應主動諮詢殘疾人士有關巴士重組事宜、要求署方增加接駁南區港鐵站、醫院的巴士線，以及檢視殘疾人士因「長車短搭」而使用2元優惠被標籤浪費資源的問題。