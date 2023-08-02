數個大面積傷口 疑外物撞爆

【本報訊】鯨魚屍體本周一傍晚已被撈起，暫放於萬宜水庫西壩附近岸上。有保育人士表示，鯨魚體長逾8米，應為早前在西貢水域出沒的未成年雄性布氏鯨。另外，屍身背上有兩至3個大面積的傷口，可能被外物撞破而爆開，應該為致命傷，但仍需等待檢驗結果才確認死因。

較可能由船隻造成 海洋公園動物及保育部總館長黃永康表示，鯨魚體長逾8米，初步相信屬早前出現的未成年雄性布氏鯨。負責解剖的海洋公園表示，鯨魚體形龐大，該條鯨魚出現兩個在背部較後的舊患，料解剖要持續數日，鯨魚背鰭位置傷口屬於新傷口，由船隻撞擊造成的可能性較大。

黃永康也稱，團隊將盡快採集鯨魚新鮮內臟及血液樣本以便有更多的化驗，以了解鯨魚死前的健康狀況及死因。他又稱，早前有人指屍身出現爆裂而令內臟溢出的觀點錯誤，認為在海上漂浮的東西僅是其脂肪組織，應為背部傷口溢出的部分。他認為鯨魚在解剖後，其身體內的氣體已排至體外，發生「鯨爆」問題機會較微。

海豚保育學會會長鄭家泰表示，該條鯨魚在進入本港水域時體質已不是最好，而屍身背上有兩至3個大面積的傷口，可能被外物撞破而爆開，應該為致命傷，鯨魚更出現皮開肉裂，應受到強烈撞擊，推測人為因素可能性較高。他補充，因屍身吊運時，或許會影響傷口形狀，需等待解剖和驗屍結果，才確認鯨魚死因。