解剖揭有新傷 死因待查 當局稱難追究觀鯨者責任

【本報訊】西貢牛尾洲日前發現的鯨魚屍體。環境及生態局局長謝展寰表示，初步解剖顯示鯨身有新傷口，但仍需時間化驗，暫未知是否致死原因。他呼籲市民尊重野生動物、減少對牠們的滋擾，強調當局一直有監察鯨魚的狀況，未來會加強公眾教育、制訂處理方案，以避免再發生類似情況，但認為以法律追究觀鯨人士的責任，目前仍然有困難。

聲稱一直監察其狀況 謝展寰昨日會見傳媒時表示，由於法例限制及程序複雜，加上漁農自然護理署需衡量各專家意見，實際處理上有困難，未來將制訂方案，迅速針對發現鯨魚情況。至於今次局方的護鯨行動是否過慢，他認為需待鯨魚解剖、得知其死因後才可下定論，亦難以用法律追究觀鯨人士。他指，該局未來會循四方面避免同類事件發生，包括「加強公眾教肯」、「將來制訂迅速及有效處理方案」、「參考海外做法，為鯨魚作出保護」以及「檢視法例改進的地方」。

香港海洋公園保育基金總監祝效忠表示，專家團體已檢取鯨魚屍體的樣本作研究，發現「新傷」位於背鰭前方，面積及深度較大；另已打開鯨胃部檢查，並未發現有海洋垃圾。園方估計，死亡鯨魚為年幼鯨魚，有機會要將部分樣本取至外國化驗才得悉有沒有病變。

對於設立禁船區，謝展寰指法例有限制，但走程序要數以月計，加上鯨魚「周圍走」，要設禁船區，在技術方面存有一定難度。漁護署署長梁肇輝亦補充，當局過去兩周一直有監測鯨魚狀況，包括研究引導及助鯨魚離開本港水域，但由於該鯨魚並非經常出現或游出海面，令實行有困難。