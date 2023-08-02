護鯨遲鈍致枉死 組織促立例處理

港府辦事欠主動 拒設禁船區管控 西貢布氏鯨慘死，港府後知後覺，事前未有做足保護鯨魚的安全措施。保育組織成員批評，當局反應遲鈍，加上鯨魚本身不適應岸邊的水域，應在鯨魚出現初時，立即勸告大眾切勿出海圍觀，以及設立「禁船區」。有保育人士希望可訂立明文法例和教育公眾，以防類似事件再次發生。

海豚保育學會會長鄭家泰指出，之前學會向漁農自然護理署建議在鯨魚容易出現之處劃出「禁船區」，但遭該署拒絕。他舉例，深圳當局於2021年就一條擱淺布氏鯨設置「禁船區」，質疑為何本港無法做到，認為港府在此事的辦事態度較為被動。

早勸勿圍觀方可保障生命 他又說，大部分野生鯨魚難以適應較近岸邊的水域，所以原則上進入本港水域後，牠們的生命就無異於倒數中。若當局可以作出更快反應，在發現鯨魚出沒位置的初時，勸告大眾切勿出海圍觀，才可有效保障鯨魚生命。

而海洋公園動物及保育部總館長黃永康則稱，目前有關觀豚規則只是自願，無明文清楚的法律規管，所以更易讓船家和訪客不小心誤入「灰色陷阱」，大眾應該就是次意外開展深度討論交流。

宜限制船隻不能過分靠近 他認為當局應探討訂立法，降低之後類似事件再次發生，例如：要求船隻駛入距離鯨豚100米水域則應停止前進。他又期望大眾不應再非必要地觀鯨，不要因好奇心而破壞海洋生態，更應教育公眾。