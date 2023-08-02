調查：90%打工仔 對跳槽持開放態度

【本報訊】人力資源顧問「Michael Page Hong Kong」發表調查報告，指即使49%受訪本港在職人士對工作感滿意，惟高達90%受訪者指對轉工持開放態度。去年曾轉工的受訪者中，有80%對轉工持開放態度。

近兩成凍薪兩載 調查訪問1,042名在職人士，發現自新冠疫情開始，有40%人有轉變崗位。在經濟形勢惡化的情況下，56%的受訪僱員也會積極尋找新工作，更主動拓展事業，以及爭取更佳機遇及工作條件。調查又發現在新環境下薪金的重要性，30%受訪僱員指感到生活成本危機，19%受訪者指過去兩年未曾加薪。

報告針對這些調查結果，建議僱主應更多地理解人才新獲得的職位，並且明確界定培訓、職業發展以及對應的薪酬，以最大限度地減少員工的流失。

Michael Page港澳地區董事總經理Mark Tibbatts稱，僱主需要在招聘及就業過程提供具意義的人際交往，令員工感到價值受尊重。在社交距離措施過後，人們更喜好與人互動。工作間的科技應用容許彈性上班安排，面對面的社交獲得更大重視，因滿足到基本人類需求。