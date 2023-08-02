打工勉強搵兩餐 學貸苦無錢還

政府追債執行判令 收押資產2.6倍飆升 經濟不景，累及大學生畢業即失業，畢業生無收入下欠繳學生貸款，作為「債主」的政府，需要向「債仔」採取法律行動追債外，收押債權人資產的個案，亦在一年間，由13宗升至47宗，急升2.6倍。學者分析疫情令香港經濟一落千丈，打工仔勉強搵兩餐，畢業生不容易找到理想薪金工作，學貸苦無錢還，政府亦有欠令青年向上流的政策；有議員則估計或涉及學生的理財不善有關，建議大學向就讀學生提供理財教育。

根據在職家庭及學生資助事務處資料，若學生貸款還款者連續拖欠償還兩期或以上的按季度分期還款，或6期或以上按月分期還款，會被視為拖欠還款個案。據教育局向立法會提交的文件顯示，雖由律政司發出的書函有減少，但向拖欠還款帳戶採取法律追討行動及執行判令的宗數皆有所上升，當中押記令升幅最大，由20/21學年的5宗及21/22學年的13宗，大幅升至22/23學年的47宗，上升2.6倍。

撇銷貸款 每學年平均85宗 由律政司向貸款人發出訴訟或執行判令前的書函，由20/21學年945宗、21/22學年957宗，降至22/23學年的821宗。扣押債務人財產令狀由20/21學年244宗、21/22學年325宗，升至22/23學年的427宗。扣押債權判令則由20/21學年43宗、21/22學年72宗，升至22/23學年的166宗。

教育局補充，在職家庭及學生資助事務處只會在欠款無法追究的情形下，例如當事人去世、永久失去工作能力或破產等，才考慮撇銷貸款。根據局方提供的數字顯示，過去3個學年，平均每學年有85宗撇銷貸款，佔總貸款比率的0.24%，牽涉約460萬元。

法律行動前 發信致電提醒 局方補充，職學處會先向當事人發出「催繳信」，若不獲理會後，則會發出短訊或致電有關人士提醒還款，同時了解對方拖款原因和是否需要協助。若再無收到還款或回覆，則會向有關人士作出法律行動。局方強調，對真正有財務困難的拖款者，職學處會協助他們，包括允許適度延遲還款或依法進行個人自願安排。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，近年的退學和移民潮，亦有可能刺激欠債畢業生索性「賴帳」，因為打算「走咗都唔返來」。他直言，自疫情後，香港經濟一落千丈，畢業生難以找到理想薪金工作，家庭環境較差，甚至是領取綜援，根本難以還款；加上政府沒有令青年向上流的政策，都打擊了在職青年加薪希望。無疑本港經濟正在改善，但遠水不能救近火，早年的畢業生亦要繼續「捱下去」，他最擔心一旦樓市及股市出現轉差，穩步的經濟同樣轉差。

議員倡大學加強理財教育 議員梁熙估計，學生欠繳學生貸款是與理財不善有關，從今年3月當局提交的數據，見到18至24歲的欠款人，佔41%是繳交最低還款額，已見端倪。他補充指「押記令」，是政府向借貸人的擔保人扣押資產，他建議欠款人亦需正面面對欠債問題，如向當局解釋欠款原因，不要逃避債務，或誤以為職場「新鮮人」可避過法律責任，梁同時建議大學需向學生在學時，提供理財教育。