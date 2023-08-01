鯨闖香江終殞身 規範觀賞要認真

死生亦大矣，豈不痛哉！功夫茶上月下旬仲盼望誤闖入香江海域嘅布氏鯨，趁強颱風杜蘇芮逼近，能夠乘風破浪衝出西貢海域，去到另一個自由廣闊嘅海洋！可惜事與願違，呢頭自然界稀客成為本港「風頭躉」，備受好奇心及鍾意打卡市民「追捧」，紛紛租船出海近距離「觀賞」，日前終傳來佢慘遭厄運！

呢條估計身長7米嘅布氏鯨，不久前其背部已出現疑似被螺旋槳造成嘅傷痕，以致大眾關注佢嘅健康及安全。政務司司長亦喺社交平台呼籲市民唔好置鯨魚安全於不顧，應該同佢保持距離，並要求有關部門加強喺附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近即予以勸喻離開，「愛護鯨魚，人人有責」！之但係噩耗仍難避免，執法部門7月31日早上10點46分接報，指西貢牛尾洲附近海域發現鯨魚屍體漂浮。網上亦有流傳一段鯨屍漂浮海上片段，只見該鯨屍屍身爆裂，有內臟溢出，片中疑有船家不禁嘆息：「打車葉（螺旋槳）打到啲腸都標埋出嚟！」是否如此，尚待調查。鯨屍將拖至萬宜水庫西壩解剖了解死因。海洋公園及保育基金團隊已聯同漁護署前往相關水域，詳細了解及處理個案，佢哋強烈呼籲公眾唔好出海觀看，並會適時公布進一步消息。

今趟事件給予港府及市民一個慘痛教訓，有生態教育及資源中心總監促請當局制訂新指引保護鯨魚，如最簡單係要求所有船隻喺鯨魚半徑50米外關閉引擎。事實係，部分觀光船刻意靠近鯨魚航行，對鯨魚造成干擾。專家指出，鯨魚體形龐大卻十分脆弱，一撞到船隻便會死亡，能帶着傷疤生存下去純屬僥倖！

據悉，鯨豚科海洋哺乳類動物，係依靠聽覺感官來辨別方向及熟悉周遭環境，若忽然遭到引擎噪音及人類嘻哈鬼叫滋擾，不排除一旦聽覺紊亂，有機會因行為偏差而迷途，最終擱淺甚至死亡！講真，本地保護鯨豚嘅法例，主要係《野生動物保護條例》，頂多加埋《海洋公園條例》，兩者均禁止或限制對任何鯨豚嘅干擾行為。

呢嗱！《野生動物保護條例》仲指出違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款10萬個大洋添！表面睇嚟好似「幾勁」，之不過，事實係呢啲法例並無賦權當局就觀鯨豚活動作發牌規管，而且「干擾行為」嘅界線頗模糊，市民未必清楚了解及完全明白，單靠口號叫市民及船家「保護鯨魚，人人有責」，追逐觀鯨嘅市民當時情緒嗨爆，一見佢躍起擘大個口，狂呼「噴水噴水噴水吖！」肯定興奮到阿媽都唔認得！保護鯨魚，睬你有味！經過呢次教訓，政府應借外地對觀鯨船嘅規管，認真做好工作，切勿再讓誤闖香港水域嘅鯨魚死得如此悲慘！壞了「開心香港」呢塊招牌就唔好喇！