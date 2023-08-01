龍七公：連鎖補習式微 私人任教崛起

縱然港府大力宣傳「求學不是求分數」，又曾進行多次教育改革，依然改變不了家長與學生的心態。或許是出於對教育制度的不信任，或許單純為了考取更高分數，本港不少學生都會參加補習班，驅使10多年來，補習行業一直發展蓬勃；即使本港出生率持續偏低，傳統學校面臨「殺校」危機，補習行業未受太大影響。之不過，世界上沒有甚麼是永恒不變的，儘管補習未見式微，業內卻迎來變革；傳統補習社逐漸被淘汰，取而代之的，是私人補習及網上補習班。

雖然早已畢業，投身社會工作，惟筆者依然無法忘記補習名校最鼎盛時的狀況；遍布港九新界的分校，多不勝數、猶如明星般的補習名師，隨處可見的廣告，這些還不算最誇張！最誇張的是，就算學生一擲千金報讀名師班，上課時卻沒有名師，只有一名助教；然而，即便只是收看名師上課的錄影，憑着貼題準、注意應試技巧，以及明星效應，仍能招徠大批學生報讀。

網課盛行 場地不限 實不相瞞，筆者曾經也是「追星」一分子；在幼稚園至中五期間，筆者從未補習，惟升至中六後，為了應付當年的高級程度會考，也為免「輸在起跑線」，筆者報讀了某名師的補習班，卻從未目睹該名師本人。這種補習文化，當年被輿論群起圍攻，質疑是種歪風，有違教育初衷。不過，補習名校未受影響，反而愈戰愈強，分校繼續開，有錢繼續袋，直至一場世紀疫情爆發，發展勢頭才被終結。

新冠疫情對於補習行業最大的影響，不只是實體補習班被迫停課，還徹底改變了補習形式，由上實體班變成上網課，於是乎，網上補習大行其道。有人可能會疑惑，那麼名師也可以上網課，或者把上課錄影改為網上播放，不是也能招徠學生嗎？筆者認為，關鍵在於疫情來得急，毫無先兆，且早在疫情爆發前，網上補習乃至私人補習老師中介網站已經成形，佔據了市場一定份額，補習名校想要及時轉型，顯然是不可能的。

況且，新生代家長逐漸厭倦考試至上的補習名校；比起貼題準或應試技巧，家長更注重知識的傳授，私人補習一對一的吸引力自然更大。以往私人補習未能盛行，原因在於私人補習老師僅能依靠家長之間的口碑，缺乏有效率的宣傳，加上場地也是個大問題。如今，中介網站湧現，家長能通過互聯網得知私人補習老師的評價，加上可以上網課，場地不再受限，幾乎為私人補習發展掃除一切障礙。

私人補習崛起對業界影響尤深。補習名校財力雄厚，加上考試至上依然符合一部分學生的需求，短時間內縱然會萎縮，卻不會被淘汰。不過，對於其他傳統補習社來說，卻是一種致命打擊。翹英教育日前宣布全線結業，引起輿論關注，不少人皆認為，這正是補習行業改朝換代的開始。