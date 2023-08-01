冰鑑春秋：台灣有事日本餓死

佳能全球戰略研究所研究主任山下一仁分析指出，若「台灣有事」造成糧食完全無法從海外輸入，日本的1.25億人口中，恐怕將有過半會餓死。

他認為，日本一年大概需要1,600萬噸稻米，可是去年生產的主食稻米產量根本不到一半，只有670萬噸。所以他建議日本應該不要限制稻米的產量，而是應該刻意過量生產，把多餘的稻米外銷，這樣萬一日本遭到封鎖，就可以有餘糧支應。

之所以會有這樣的擔憂，是來自於所謂「台灣有事，日本有事」的想定。然而，為何日本總是認為解放軍會先攻打沖繩來牽制美日協防台灣呢？解放軍不會不知道美日有安保條約，一旦攻擊日本，就等同於攻擊美國，屆時美國將不得不被迫回擊，也就是兩個核武大國直接交戰！美國對烏克蘭只是提供武器卻不派兵的理由，就是為了避免引發第三次世界大戰，那麼到底有甚麼理由解放軍會選擇攻擊日本，來為自己增添變數呢？

而就算解放軍攻擊台灣，封鎖了台灣海峽，請問太平洋如此廣闊，解放軍要如何封鎖？日本的糧食難道就只能夠從台灣海峽運送，不能從其他管道進入嗎？所以很明顯的，日本近日不斷操作所謂台灣有事，日本將面臨重大危機的話題，在本質上根本站不住腳，只是為了配合美軍的宣傳，企圖欺騙日本民眾罷了。多次民調顯示，日本民眾並不想捲入台海戰事，也不想為了美國的利益犧牲自己；美日高層為了扭轉這個想法，只好恐嚇日本民眾，強迫民眾把台灣和自己的存亡聯繫在一起。

從另一個角度看來，美國愈是要求日本與澳洲介入第一島鏈的防務，愈顯示美國軍力呈現衰退，長期下來恐怕只會增加解放軍挑戰的信心。