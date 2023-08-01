自成一家：歐美為何抵制一帶一路

今年是「一帶一路」倡議提出10周年。按照中國官方的說法，過去10年愈來愈多國家和國際組織積極響應和參與一帶一路。我們對官方這種說詞當然不能照單全收。

誠然，一帶一路概念經過10年發展，在推動中國與其他國家互聯互通等方面確實發揮了重要作用，拓展了中國和許多沿線國家的經貿合作。但不得不說的是，一帶一路倡議在歐美國家遭到反彈的力度也愈來愈大，例如意大利正計劃退出一帶一路，近日更有消息指歐洲主要國家將全數缺席下半年在北京舉行的一帶一路論壇。

關於中國人的民族劣根性，魯迅和柏楊有過入木三分的批判。據他們分析，中國人最大的一個毛病是愛要面子。中國外交思維也具有吹牛的特點。許多政府部門和官員為了所謂的國家形象，在推動外交政策時經常高調吹噓，把一些本應低調的國家戰略意圖公開展示出來，最後反而害了國家。例如中國前幾年大肆宣傳「中國製造2025」戰略計劃，聲言要在2025年成為製造強國，並在2035年超過德國和日本，結果觸動美國神經，開打中美貿易戰。

一帶一路大戰略也存在類似問題。中國各部門為了形象工程，不斷吹噓一帶一路倡議已成為當今世界深受歡迎的國際合作平台。諷刺的是，這種做法反而對推進一帶一路帶來負面影響。許多歐洲國家擔心會嚴重依賴中國，於是抵制一帶一路。

毫無疑問，追求國家利益是一國外交政策的最主要目標。可中國的面子外交很多時候除了只能給自己的臉上貼點金，對國家並無實質幫助。北京當局應以一帶一路倡議遭歐美抵制為鑑，盡量隱藏國家的戰略意圖，否則很容易贏了面子輸了裡子。