橫眉冷看：拜登又怕美國會輸

近日，美國總統拜登發出盛世危言，他在一次競選籌款活動中提醒美國人，說：「我們曾擁有世界第一的基礎設施，（但現在）我們排名第14位……中國過去是第17或第16位，現在是第2位，怎麼回事？有點不對勁。」

很多人嘲笑拜登年老糊塗，經常亂講說話，其實這位老人家有時候比很多人都要清醒。拜老頭早在當選總統初期，就在一次工業生產的參觀活動中提醒國人，中國在電動車的多項領域已大幅度領先，美國若不急起直追，很快會給甩在後頭。拜登這番話是在兩年多前說的，當時中國電動車的發展尚未走出世界，但時至今日，中國的汽車出口已一舉超越日本，成為世界第一，其中主要便是靠電動車拉動。遠的不說，只消看看香港，如今你走出街頭，幾乎平均每兩分鐘，就會見到一輛中國電動車在面前駛過，這種情況換作兩、三年前，是難以想像的。

如今拜登又將目光投向基建，說中國在這方面的排名已進身世界第二，雖然有人批評他，引述中美基建的比較排名，材料並無出處，更沒提及位列第一的，是哪一個國家或地區，故懷疑老人家只是信口胡謅。但我不作如是觀，美國政府擁有世界上最完備的訊息網絡，白宮主人如有需要，各種材料馬上會如雪片般飛到他桌前，拜登手上掌握的調查、研究數據，可能是世界上最可靠的。容我說句半開玩笑的話，基建排名第一的地區，或許就是香港，中國加上香港，盡佔全球基建的冠亞席位，拜老頭為怕西方世界面上無光，因此不敢講得太詳細罷了。

然而，拜登雖然知恥，但要想讓美國回勇卻不易，畢竟民主社會積弊太深，要改變可不是朝夕之事。