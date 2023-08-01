筆下風雲：再襲莫斯科恐催核戰

繼今年5月烏克蘭無人機夜襲莫斯科克里姆林宮「刺殺」普京事敗後，時不時有無人機零星越境事件發生，日前再有3架無人機突襲莫斯科金融中心，為一周內第二次首都被無人機襲擊。儘管俄方強調一架無人機被擊落，另外兩架「被電子戰壓制」，但事實是，起碼有一架無人機在商業中心引起爆炸，據報最少一人受傷。

俄方再次將事件定性為恐襲，烏克蘭至今未有承認責任，但戲子總統澤連斯基風騷揚言，「戰爭正逐漸回到俄羅斯土地上，是自然和無法避免的事」。俄羅斯前總統梅德韋傑夫則表明，一旦北約支持烏克蘭「奪走了我們的一部分土地」，將不得不使用核武。俄烏戰爭一直膠着，從克里米亞大橋兩度受襲、水壩被炸毀，加上無人機不斷出動，反映烏克蘭在正規戰場上根本無法扭轉敗局，惟有使出各種「旁門左道」冀「偷雞」扭轉劣勢。而不斷「恐襲」莫斯科，一來要激起俄羅斯人的恐慌，二來亦希望趁勢將戰火引入俄羅斯境內。問題是，一旦無人機「得手」引發俄國境內大規模傷亡，普京未必再將之定性為恐襲這麼簡單，而是視為對俄國本土開戰，出動核武反擊便非不可能。

眾所周知，戰術核武不同於戰略核武，其爆炸力較小，包括配備有核彈頭的重力炸彈、短程導彈、炮彈、地雷、深水炸彈和魚雷，對短程且較小型的戰場，摧毀力極大。俄方一直沒有動用核武，當然是考慮到將引發甚麼後果，包括第三次世界大戰爆發。但過去這場仗的戰場一直限於烏克蘭，各方都默許不會攻擊俄羅斯本土，但要是烏方狗急跳牆改變「遊戲規則」，則俄方動用戰術核武便出師有名。一味以為普京「拋浪頭」靠嚇，隨時會有意想不到的後果。