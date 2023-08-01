政情：欠款久未清 張秀賢再遭告上庭

張秀賢

前中文大學學生會會長、元朗前區議員張秀賢，喺今年1月底被揭懷疑四處借錢唔還，仲被各方債主聲討。繼早前有債主入稟小額庭向張秀賢追討欠款外，再有另一名債主喺上周五入稟區院，稱於前年至去年分5次，共向張秀賢借出14萬元，但對方一直未有還款，故要求法院頒令張歸還14萬元欠款同利息。

應承過找數但又食言 原告係盧日高，被告係張秀賢。據入稟狀指盧喺2020年11月5日至11日，3度借款合共8萬元畀張秀賢，張答應喺11月30日前還款。盧更喺同年11月19日同翌年1月14日，再借出合共6萬元，張答應喺2021年4月30日前歸還所有貸款。

但係到限期後，張秀賢仍然冇還款。直至今年2月4日兩人達成協議，張同意喺今年4月30日至明年1月31日，分4期歸還12萬元欠款，其後餘下嘅兩萬元欠款可獲免除。

但係張至今仍未歸還首期嘅欠款，盧曾喺7月20日去信張要求還款但不果，遂入稟法院追討該14萬元欠款同由今年5月1日起計，以最優惠利率計算嘅1%利息。據資料顯示，盧日高係前進步教師同盟成員。