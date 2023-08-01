政情：鄭國漢：中大校董會分裂狀態

改革表態 多人轉軚 中文大學改革風波愈演愈烈！中大校友評議會主席楊于銘早前發表聯署聲明，反對改革中大校董嘅條例草案，但勢估唔到聯署聲明出咗只係幾日就有人先後退出聯署，就連嶺南大學校長鄭國漢尋日向立法會提交嘅改革意見書，都話近日校董會主席同其他校董嘅表態仲有一啲涉中大管治事件嘅報道，令佢對聯署有「新看法」，喺冇掌握足夠事實同證據下不宜表態。而身兼中大校董嘅議員劉國勳相信接連有人退出聯署，係因為啲人都「睇清事實」，又透露自己將會喺今日嘅校董會向中大校方追究責任。

立法會秘書處尋日共接獲46份關於中大修例嘅意見書，連埋之前40份意見書，總共有86份意見書。

鄭國漢喺意見書中解釋，參與聯署嘅出發點係關注中大自主權，因為聯署話議員提出嘅私人草案喺「未提交校董會審視之前刊憲」，令佢關注中大自主權會唔會被侵犯，亦擔心此例一開，會影響其他大學嘅自主權保障喎。佢又希望立法會同中大校董會可以用文明嘅方式，求大同小異喎。

但佢重申自己並唔執着於技術細節，但認為喺正常情況下，大學條例嘅修訂應該由作為大學最高管治權力機構嘅校董會推動，再由立法會議員以私人修訂條例嘅方式協助通過。

叫立會採文明方式求共識 近日提出私人草案嘅校董議員，例如劉國勳同鄧家彪都有出嚟反駁。鄭國漢話最近對爭拗有新理解，覺得雖然草案未獲整個校董會正式支持，但未有明確表態嘅主席同部分校董，原來支持草案，亦有唔少校董反對草案，所以校董會依家係處於分裂狀態，並唔係一個正常情況，「不能以常理度之」。

佢表明期望「大權在握」嘅立法會可以喺修例過程中，盡量採取文明嘅方式行事，要誠懇聆聽反方嘅意見同擔憂，仲要靈活處理唔影響總目標嘅技術性修訂內容喎。

劉國勳話向校方追究責任 對於接連有人退出聯署，劉國勳相信喺經佢哋澄清之後，好多謠言不攻自破，令之前唔少所謂重量級嘅人「睇清事實」，所以有唔同睇法。佢認為好多一開始參加聯署嘅人只係因為見到支持中大改革，而喺佢哋澄清得愈多嘅情況下，所以會愈嚟愈多人退出。他又透露有聯署人同佢講，覺得自己喺聯署一事「畀人呃咗」，同埋「畀人擺咗上枱」喎。

劉國勳仲話今日會喺校董會會議上，跟進中大傳訊及公關處長張家偉游說議員梁子穎修訂議員議案呢件事。佢會要求中大校方交代公關處長係代表邊個做游說工作，仲有中大校董會主席曾經畀副校長兼秘書長吳樹培「繞過」，唔知議程內容同會議日期被更改一事，佢話會喺校董會提出叫對方交代。