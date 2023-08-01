雙非童遺棄案 內地母獲保釋

【本報訊】12歲雙非男童今年7月21日疑被母親遺棄在廣華醫院急診室，相關部門其後聯絡當時身在內地的男童母親，她稱願來港接兒子。至上周六（29日）她乘高鐵入境本港後遭拘捕。她被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件昨在九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至9月11日再訊，讓控方索取法律意見，期間被告准保釋。

報稱任瑜伽導師 匿名女被告以英文字母「C.J.J」作為代號，控罪書上報稱任職瑜伽導師，持往來港澳通行證。她戴口罩上庭，表現平靜。由於她操普通話，故法庭安排傳譯員將聆訊程序即時傳譯，並先向她讀出控罪，她表示明白。控方昨申請被告暫時毋須答辯，並把案件押後，以便進一步索取法律意見，期間不反對被告保釋，但希望增加一系列保釋條件。辯方不反對押後，對保釋條件亦無異議。裁判官最終批准她以5,000元保釋外出，她不得離港，須交出所有旅遊證件，每個星期須到警署報到兩次。

被告被控於2023年7月21日，在油麻地窩打老道25號廣華醫院急症室，身為超過16歲而對一名12歲的兒童或少年人，即兒童Ｘ負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該兒童Ｘ，其方式相當可能導致該兒童Ｘ受到不必要的苦楚。

據早前報道指，案中12歲男童Ｘ是內地小六學生，持香港身份證。當日中午12時41分，廣華醫院一名護士報案，指男童被發現在急症室內徘徊，其家人不知所終，懷疑被人遺棄，他之後暫時交到屯門兒童及青少年院照顧。案件編號：KCCC 2000/2023