挑釁區議員 狂徒毀旗杆

【本報訊】昨晨7時許，一名東區區議員聯同義工，在西灣河鯉景道擺設街站宣傳期間，聲稱被一名途人挑釁指罵。該區議員其後報案，指該名途人出手毀壞一支旗杆，擔心他有進一步激進行為。執法人員到場調查，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕該名姓顏（52歲）男子，事件中無人受傷。