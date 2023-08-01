假公安來電屈洗錢 中學生墮樓亡

【本報訊】電騙黨害人不淺，奪去男生性命。一名18歲中學生，周日晚被發現在大圍墮樓身亡，五旬女傭驚聞噩耗後，疑傷心過度送院檢驗。執法人員調查得知，事發前事主曾在家庭手機通訊群組發布遺書，聲稱接獲一名自稱內地公安人士的電話，指控其銀行戶口涉及洗黑錢案，令他感到冤屈而輕生。案件無可疑，列作有人從高處墮下處理。

周日晚上11時許，大圍顯徑邨顯祐樓一名青年從高處墮下，倒臥大廈對開花槽，有市民發現報案求助。救護員到場將事主送往威爾斯親王醫院搶救，惜終證實不治。人員在場檢獲遺書，經初步調查後，證實死者姓林（18歲），相信他由大廈一單位墮下。林家的51歲女外傭，驚聞少主墮樓身亡噩耗，懷疑傷心過度感到不適，亦需送院檢驗。

消息稱，林男在上海讀中學，7月下旬放暑假到港與家人團聚。他留下的遺書指，有一名自稱內地公安的人士聯絡他，指其銀行戶口涉及洗黑錢案，他因此受冤而萌生死念。案發前，林將遺書發布於家庭手機通訊群組，女傭看到遺書後大驚報案，可惜少主已墮樓身亡。

尋短不治 昨一日四宗 另外，昨日青衣、黃大仙、大圍及秀茂坪先後有4人尋短死亡。凌晨1時許，一名姓黃（53歲）女子從青衣長宏邨一單位墮下，倒臥於宏文樓與宏正樓之間空地。救援人員到場證實黃婦當場死亡，人員以帳篷遮蔽遺體，由於沒有檢獲遺書，其輕生原因有待調查。約15分鐘後，黃大仙下邨龍樂樓一名姓胡（28歲）男子跳樓身亡，經調查相信他從一梯間墮下，不排除他受生活問題困擾尋死。

昨午12時許，大圍村南道35號富嘉花園3座一單位女住戶報案，指其姓羅（53歲）的胞弟在房間內燒炭尋短，並且不省人事。救護員趕至現場，經檢驗後證實羅男已經死亡。人員在死者旁邊發現一盆燒過的炭，惟在現場未有檢獲遺書，經向其家人了解後，不排除羅因金錢問題尋短。此外，在差不多相同時間，秀茂坪寶達邨達顯樓一名姓李（90歲）老婦，被媳婦發現以尼龍繩上吊。救援人員將婆婆解下，交救護車送院搶救，惜終告不治。相關人員經調查後，懷疑婆婆因病厭世。