學生少用Facebook 轉玩IG小紅書

【本報訊】時下不少青年均有「機不離手」的習慣，與朋友溝通更多以網上社交平台，代替直接見面。有機構調查亦發現，青年使用社交媒體應用程式（APP）的習慣亦起變化。

遵理潮指數昨日公布「年青人使用社交媒體習慣」調查，是次訪問了709名學生，當中有近九成為高中生，以了解年輕一代的社交媒體使用習慣和需求。調查指出，多達51.6%受訪學生表示已沒有使用臉書（Facebook）應用程式；相比起2013年進行的「Facebook與中學生」問卷調查結果，當時使用該程式的學生使用率是高達94%，惟10年間已大幅下降至今年的48.4%。

調查又發現近四成學生表示與往年相比，正在減少使用Facebook，同時逾五成學生指正增加使用同一公司旗下社交程式Instagram（IG）和內地程式小紅書的次數。

對即時圖像影片需求增 香港無線科技商會主席李勁華表示，不少年輕人會棄用Facebook，是因為身邊也多長輩家人使用該平台，但為保持私人空間、避免被他們評頭品足，因而會減少使用。機構又指近年短視頻興起，年輕人對即時圖像及影片交流渴求急增，都導致了IG受歡迎程度增加，更指有機會時下青年實際使用Facebook的比例可能較是次調查更少。