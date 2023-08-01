禁旅團同區購物用膳 旅監局：措施將繼續實行

【本報訊】為規管內地劣質團為香港居民造成的不便，旅遊業監管局與今年3月開始陸續實施多項措施；5月附加不得於同一日在土瓜灣區內的食肆用膳。旅監局行政總裁方安妮昨表示，土瓜灣區本身為民居，並非旅遊景點，不能令民居受滋擾，尤其10月1日可能有更多旅客，故相關措施會繼續，不會朝令夕改。針對「立食」的情況，會成立街道管理小組，如遇投訴會即時有人員疏導和解決。

九龍城區議會轄下街道管理工作小組昨召開會議，身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰表示，過去10多年土瓜灣一直因旅客而導致居民出入不便，實行旅監局措施後才達到平衡點。另一議員吳寶強也指超廉價團往往只是短暫停留，旅客「用好平嘅價錢有唔好嘅體驗」。

設街道管理小組 打擊立食 對於有業界人士批評旅監局規定旅行團如在九龍城區購物，不能同日安排於土瓜灣食肆用膳的做法，方安妮強調措施會繼續，尤其未來10月1日可能面對更多旅客，她又指土瓜灣為民居，並非旅遊景點。至於「立食」的情況，她指旅監局會成立街道管理小組，如遇問題即時會有人員疏導和解決。

針對「零團費」情況，方指監管局成立後沒有零團費出現，因強迫購物是刑事罪行，但「廉價團」則難以定義，因香港實際上歡迎所有旅客。她續指，目前旅行團來九龍城購物的數量佔全港八至九成，而九龍城區的店舖數量已經飽和，沒來登記店舖的數目也要管理，稱不能「無日無之」，也會鼓勵商舖申請時去別區，若有註冊商店在行政計劃之下違反規條，會視乎案件性質和嚴重性處分。