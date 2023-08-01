死因待解剖 或涉誤吞垃圾塑膠

【本報訊】在西貢海域出沒的布氏鯨，其屍體昨早（7月31日）被發現漂浮於海面，至傍晚約6時半，鯨魚屍體被打撈起及移至躉船。漁護署昨晚就鯨魚的離世表示感到惋惜，並委託海洋公園為鯨魚屍體作解剖檢驗，以判斷其品種及死因，有關解剖工作可能需時數天。網上則流傳打撈相片及影片，可見鯨屍背部傷口已皮破肉綻，與早前團體公布的傷痕照片相差甚遠。

漁護署表示，自有鯨魚上月中旬出現於西貢水域以來，漁護署夥拍海洋公園相關專家一直密切監察有關鯨魚的健康狀況，並聯同其他部門在鯨魚出沒的海域巡邏。為避免鯨魚受到滋擾和驚嚇，署方人員更在西貢公眾碼頭等地方派發單張，勸喻市民不要出海觀鯨及避免進行水上活動。多部門連日出動6艘巡邏船，在上址一帶大範圍巡邏，並向觀光船發出勸告。

背鰭現新傷 就處置鯨魚方面，海洋公園會解剖屍體作為研究；經解剖後的屍體，漁護署表示會作合適安排，如包括研究可否製作標本，供科研和教育用途。

海洋公園昨晚表示，鯨魚屍體已移至萬宜水庫西壩位置，由獸醫、專家團隊解剖以了解其死因。園方又指出，鯨魚背鰭位置出現新傷口，有別於之前公布的背部後方由螺旋槳造成的傷痕。對於今次鯨魚死因，會否涉及誤吞垃圾、塑膠等因素，園方表示須等待解剖才得知，但相信鯨魚死亡時間較短，是「剛剛發生」，且「屍體比較新鮮」。另由於目前天氣較熱，團隊亦會盡快解剖檢驗，並檢取鯨魚的內臟及血液樣本化驗，以進一步了解鯨魚死前的健康情況。