打卡害死鯨

滯留港淒清 包船當布景 螺旋槳攞命 上月中闖進本港水域的布氏鯨難逃一劫，揭示港府在保護珍貴海洋生物上無能為力。成為本港「風頭躉」的鯨魚，連日被蜂擁而至的觀鯨船近距離包圍，背部更現螺旋槳造成的傷痕，沉靜數天未見鯨蹤，昨晨有市民率先向本報提供一張鯨魚反肚朝天的相片，又流傳鯨屍屍身爆裂內臟溢出的短片，政府其後證實於西貢海域發現鯨屍，將鯨屍拖往萬宜水庫解剖以了解死因。留港19日的布氏鯨死訊傳出後，市民直斥觀鯨人士應負上責任，又認為港府應加強教育。保育團體則形容事件給予港府及市民一個慘痛教訓，促當局檢視觀鯨指引，增加法律約束力，防止悲劇重演。

屍身爆裂 內臟溢出 長約7米的布氏鯨最早於上月13日出沒香港西貢一帶，有船家視作商機，收取數百元費用載市民出海觀鯨，惟部分船隻為了取得最佳位置而開着引擎追鯨，市民忘情拍照，鯨魚後來被人發現背部出現由螺旋槳造成的傷痕。至昨晨約9時，本報接獲市民提供一張鯨魚在海面反肚照片，揭發鯨魚或已命歿。有西貢漁民出海時發現鯨魚莫名翻肚並漂浮在海上，網上亦有流傳一段鯨屍漂浮海上的片段，只見該鯨屍屍身爆裂，有內臟溢出，船家不禁嘆息稱：「打車葉（螺旋槳）打到啲腸都標埋出嚟！」

執法部門於昨晨10時46分接報，指西貢牛尾洲附近海域發現鯨魚屍體漂浮，疑為早前於本港水域出沒的布氏鯨。昨日中午，現場海域有多艘水警輪及漁護署船隻戒備，可見鯨屍反肚在海面載浮載沉，被海浪沖至近岸位置。直至下午，漁護署打撈鯨屍，並將會送到城市大學解剖，以了解其死因。

遊人蜂擁 壓力極大 生態教育及資源中心總監程詩灝指，鯨魚一般不會反肚曬太陽，若出現反肚現象屬不樂觀，甚至已死亡，因據他經驗，鯨魚一般會跳起再反身跌入海中，不會靜止地反轉身體浮於海面，若出現反肚，鯨魚極有可能已經死亡。程慨嘆，今次給予港府及市民一個慘痛教訓，鯨魚並非不適合在港海域生活，過往亦不時發現鯨豚在本港海域出沒，惟此布氏鯨估計因颱風關係而偏離主群，游至海上交通頻繁的西貢內海，而蜂擁出海近距離觀鯨的船隻，亦對其構成極大壓力，促請當局制訂新指引保護鯨魚，立即更新發出超過20年的「自願性觀鯨指引」，增加法律約束力，如最簡單是要求所有船隻在鯨魚半徑50米外關閉引擎。

根據香港海豚保育學會資料，全球共有超過80種鯨魚，本港境內曾經出現過的鯨類動物共有17種，其中全年在香港生活的鯨豚動物只有中華白海豚及江豚。所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物罪，違者一經定罪，最高可被判監禁一年及罰款10萬元。

市民黃女士認為出海觀鯨的人士絕對有責任，因近距離接觸鯨魚有可能破壞生態環境，直斥他們「將自己嘅快樂建立喺動物身上」。她又認為，雖然人類無辦法控制自然生態，但政府應加強教育阻止悲劇發生，惟她慨嘆「政府唔係每樣嘢都咁快趣有反應」。另一名市民吳先生亦大感可惜，指市民不懂得保護自然生態。他認為港府應從今次事件吸取教訓，加強海洋生態教育。