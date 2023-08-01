示威潮煽惑縱火 男學生囚兩載

【本報訊】一名20歲男學生在2019年示威浪潮期間，藉流動應用程式Telegram頻道煽動他人參與縱火。他被控兩項煽惑他人縱火罪，案件原排期至昨日在區域法院審理。惟開審前被告選擇承認兩罪。法官認為控罪嚴重，會破壞社會安寧，考慮到被告背景、選擇認罪等因素，判被告入獄兩年。

社交頻道上兩度唆擺他人 20歲被告湯浩源，報稱是學生。他被控兩項煽惑他人縱火罪。控罪指他分別於2020年8月5日至14日之間，以及9月7日至13日之間，兩次非法煽惑Telegram的使用者無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

辯方昨進一步求情指，被告已深感後悔，形容其重犯機會是零，冀法庭從輕發落。法官姚勳智聽罷求情陳詞後隨即判刑。法官坦言，煽惑他人縱火罪是嚴重罪行，因被告在開審前認罪，給予他四分之一刑期扣減，顧及被告個人背景及量刑整體性，就兩罪共判處即時監禁兩年。案件編號：DCCC 513/2022