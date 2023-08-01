何桂藍：落實五大訴求 仍會否決預算案

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯，何明言就算落實五大訴求，她也會否決財政預算案。何桂藍作供完畢，今料輪到陳志全出庭自辯。法官關注審訊進度，問8月底可否完成證據部分，控方稱對此表示樂觀。

控方昨就着「墨落無悔」提問，其中在聲明書中提到「我們認為，在初選協調會議上已取得共識的共同綱領，乃一眾參選人之合作基礎。」何桂藍指，聲明開放各選區參選人簽署，惟不同選區之間的參選人從無進行討論，不同意「共識」等於「共同綱領」。事實上，「墨落無悔」的出現，正是因初選協調會議中有人持不同意見。

何桂藍認為，字眼上用「會」運用或「積極」運用基本法賦予立法會的權力，其實分別不大。控方問她是否支持透過否決財政預算案，來迫使政府回應五大訴求，何回答說「無話支持唔支持」，因為她覺得否決財案是無法達到上述的目的。

坦言DQ制下無可能達成35+ 何續指，在港區國安法的威脅下，仍然有超過60萬人在初選中投票，她認為可以讓國際社會看到，民主派得票亦可以非常高。

控方質疑，在她眼中「35+」其實非不可能，何回應說，只要有選舉，就無法完全控制結果，但重申明知有「DQ」手段，仍說可達成「35+」，屬於不誠實的說法。案件編號：HCCC 69/2022