參與理大非法集結 20歲女還押

【本報訊】2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，多人被捕。當中20人被控非法集結，案件昨在西九龍法院（暫代區院）審理。19人否認控罪，一人則認罪。法官將認罪女被告的判刑，押後至8月11日處理，期間她須還押。其餘19人則開始受審，預計審期34日。

20名被告當中，其中一人認罪，她為曾曉琳（20歲，學生）。據同意案情指，2019年11月18日上午，約100名示威者於尖沙咀科學館一帶聚集，與執法人員對峙，之後向防線推進。執法人員隨後展開驅散，拘捕逾百名示威者，包括曾曉琳。她被捕時身上攜有雨傘及護目鏡等物品。

同案另19被告拒認罪 其餘19人不認罪，他們是吳肇韜（19歲，學生）、何兆川（23歲，道具製作）、陳思晨（22歲，無業）、高敬希（18歲，學生）、陳綺敏（37歲，無業）、王穎彤（21歲，學生）、許巧靜（22歲，售貨員）、洪妙賢（24歲，電視製作）、陳東城（43歲，清潔工人）、鄧耀雄（24歲，社工）、鄭肇其（52歲，廚師）、施雄國（36歲，地政總署測量員）、鄭瑞琪（30歲，文員）、陳正雯（20歲，學生）、蔡蒨盈（28歲，無業）、程曉君（27歲，文員）、鍾靜純（28歲，項目幹事）、江麗華（27歲，活動幹事）及劉頌祈（27歲，無業）。案件編號：DCCC 855/2020、DCCC 475/2021、DCCC 609/2021