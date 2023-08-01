廉署體驗日 招募60調查人員

【本報訊】廉政公署執行處展開新一輪招聘計劃，招募調查主任及助理調查主任，昨日起至9月1日接受申請。廉署將於8月19日在北角廉署大樓首次舉辦招聘體驗日，讓有志投考人士參觀大樓內的執法設施，體驗執法程序、模擬拘捕及搜查行動，屆時亦有調查人員分享投考心得。參加者可即場申請投考廉署職位及進行入職體能測試，合格結果將即時記錄並獲認可。

可同時申請兩職位 是次招聘計劃預計招募約60名調查主任及助理調查主任，申請人可同時申請兩個職位。投考者須符合相關學歷及入職條件，並通過廉署安排的測試。廉署又首次接受4年制大三學生申請調查主任職位，如被選取，須待取得所需學歷資格才會獲聘任。成功獲聘者將負責執行處的反貪執法工作，並獲安排持續在職培訓。

其中調查主任月薪介乎53,105至107,770元；助理調查主任月薪介乎26,815至48,610元。

至於招聘體驗日，當日會分為上下午兩場，每場約3小時，兩場活動內容相同，有興趣人士須預先到廉署網站報名申請入場券，廉署將以電腦抽籤形式隨機分配入場券。招聘體驗日的截止報名日期為8月13日。