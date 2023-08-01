更新訂場系統 遍布240個場地

【本報訊】康樂及文化事務署昨日公布，全新智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」登記用戶已突破10萬，呼籲其他市民盡快登記。所有人士包括現有的「康體通」用戶，必須預先登記及完成認證，方可使用新系統。

登記用戶破10萬 康文署表示，已在約240個康樂場地，包括各區康樂事務辦事處，設立共375個全新SmartPLAY智能自助服務站，為市民一次過完成登記、身份認證和啟動帳戶。署方又於各區康樂場地安排「SmartPLAY服務大使」，解答市民查詢及協助市民辦理用戶登記。市民亦可透過新系統專題網頁，或流動應用程式進行登記，並使用「智方便」作身份認證，即時啟動SmartPLAY帳戶。

康文署將舉辦多場工作坊，免費讓市民報名參與，以助他們對如何登記成為用戶、辦理訂場手續，以及報名參加康體活動等有更多認識。此外，18區指定的體育館更已設立SmartPLAY體驗站，會運作至10月，供市民優先試用新系統的主要功能。