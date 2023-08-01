東網視頻新節目《健康全方位》 勿輕視兒童扁平足 把握黃金期助發育

扁平足問題可大可小，特別對於發育中的兒童就絕對不能忽視！而扁平足其實是小朋友常見的足部問題，日常並不易察覺，何時才是家長為子女檢查扁平足問題的黃金時間？日常又可如何觀察及預防問題，甚至本身是否有遺傳傾向？東網視頻醫健節目《健康全方位》，今次找來註冊脊醫王俊華，教授3招大法有助兒童足弓發育，剖析扁平足問題。

脊醫深入講解

王俊華指，在子女大約6歲左右，就要開始觀察他們的腳內弓位置，有否有向下陷的傾向，「因為6歲之前，小朋友的腳未完成發育，未接觸地面這麼多，所以多數6歲之前的小朋友，腳弓位置會較小。」他又建議，小於6歲的幼童可在家中，或沒有太多沙石的地方，赤腳走路、跑跑跳跳，對腳掌的刺激會較多，日後對腳弓位置會較好。想知更多，立即睇片！