接管西隧實施633 三隧仍塞無力減

明日凌晨零時起，3條過海隧道調整收費，而西區海底隧道亦於下周日實施「易通行」。運輸署表示，現時西隧往港島方向共10條行車線，往九龍方向則有11條，易通行實施後，往港島及九龍方向行車線將分別減至5條及4條。運輸署署長羅淑佩重申，三隧首階段調整收費是過渡方案，她對能否改善三隧擠塞情況仍持審慎態度，展望次階段不同時段收費今年內實施後才有望發揮分流作用。

西隧明日專營權屆滿後將由港府接手管理，屆時本港3條過海隧道亦實施「633」新收費方案。為更新收費設施，西隧及東區海底隧道於當日凌晨零時需短暫封閉約5分鐘，而路政署亦已準備好接手，包括完成隧道勘測及修葺、公開招標新營辦商，並聘用90%西隧現任前線員工。

的士過海劃一收25元 三隧調整收費後，新隧道費通告將會在顯眼位置展示。其中，西隧私家車收費由75元降至60元，減幅20%；紅隧、東隧原本收20元及25元，將劃一加至30元，加幅達50%及20%。的士過海全日劃一收25元，在非過海的士站上的士的乘客須支付去程及回程隧道費，即共50元，且東隧將不設無載客的士收費類別；其餘種類車輛收費則不變。運輸署提醒，除了紅隧已實施易通行，駕駛人士若非使用快易通，駛經東隧、西隧需要準備足夠現金繳付車費。

西隧下周實施易通行 至於西隧下周日起實施易通行，西隧一帶本周六晚上10時起至翌日凌晨4時將有臨時交通安排，而西九龍公路往港島方向將收緊車速限制，從海盈邨起時速將由每小時100公里減至70公里；至近奧海城一期及其後路段，則減至每小時50公里。及後西隧將封閉一小時至凌晨5時重開，期間兩條通宵巴士線N962、N969，需改經紅隧行駛。

羅淑佩透露，紅隧實施易通行逾一星期，整體運作順暢，每日平均車流量達10.7萬架次，較實施前增加2,000架次。對於西隧將實施易通行，她提醒駕駛人士，西隧往九龍方向改為4線行車後，除了專營巴士，往尖沙咀、九龍站方向車輛出隧道後，需靠左沿慢線行駛。

另外，東隧將於本月27日清晨5時起實施易通行，相關臨時交通安排及隧道費代用券一次性特別退款安排將另行公布。