醫健：成視在人：青光眼篩查 「視」不宜遲

為了及早發現社區隱藏的青光眼個案，奧比斯早前與港大醫學院合作推出「視」不宜遲—青光眼人工智能ROTA篩查計劃，為逾3,000名年滿50歲的公屋住戶提供免費全面眼科檢查服務。有關計劃已在南區推行，本月底將擴展至觀塘區，該區的公屋住戶可留意信箱，當收到有關信件，代表被「選中」可參加免費驗眼服務。

青光眼對視力的損害不可逆轉，及早發現是唯一應對方法。青光眼會造成視神經逐漸損傷和視野漸漸缺失，最終導致失明。風險因素包括高齡、眼壓上升、家族遺傳以及高度近視或遠視。此外，患有糖尿病、心臟疾病、自身免疫性疾病或經常使用類固醇的人也容易患上繼發性青光眼。

AI新技術提高準確性 是次篩查計劃用上了港大醫學院眼科學系的研究團隊帶領開發的最新ROTA技術，顯著地提高了早期檢測青光眼所造成視神經損傷的準確性，可以將早期青光眼的診斷敏感度提高多達30%。

除了南區及觀塘，有關計劃之後亦會擴展到大埔區。邀請信將隨機寄出到公屋住戶，50歲以上的合資格住戶可憑信件及住址證明網上預約，每戶名額兩個。免費眼科檢查服務包括視力檢查、屈光度檢查、眼壓測試、光學斷層掃描（OCT）影像檢查及與眼科醫生的醫療諮詢。

奧比斯