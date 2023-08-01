中醫藥戒毒 吸食大麻量減七成

【本報訊】吸食大麻損害生理健康。有社福組織指，有吸食大麻患者在接受中醫藥治療服務兩星期後，吸食大麻量大減七成，負面情緒也有所紓緩。有社福機構人員建議，社區可善用中醫治療服務，亦希望社會可加強醫社協作的全人關懷介入。

治療兩周 改善負面情緒 基督教香港信義會天朗中心舉行「中醫藥治療吸毒後遺症暨大麻治療的初步探索」分享會，有關工作於2021年8月1日至今年7月31日進行，旨在協助大麻吸毒者以中醫藥改善負面情緒，以增加他們戒毒誘因。有關研究共74人參與，平均約23.3歲，最小僅14歲。

基督教香港信義會社會服務部註冊中醫師劉浩泉指，就中國籍大麻吸食者「在過去30天大麻平均使用次數」而言，在服用中藥前為49.2次，但在服用中藥兩星期後則急跌至15.5次，有68.5%的跌幅。在接受兩星期中藥治療後，焦慮分數由7.67下降至5.79，反映問題有明顯改善。

劉又指，現時大部分吸毒者不會主動尋求專業人士協助，大多需專業人士主動找出吸毒人士。有見及此，基督教香港信義會天朗中心副主任康浩禎表示，現時有中醫外展服務會透過社工和中醫師主動在吸毒高危地方為吸毒者設立流動輔導工作和在「涼茶站」提供雙花延力沖劑。同時康浩禎期望，社區可善用有關服務，亦需加強醫社協作的全人關懷介入。