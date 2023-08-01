噴鼻藥紓抑鬱 緩解自殺念頭

【本報訊】本港不時有人選擇輕生，而求診精神科專科門診的人亦有上升，港人精神健康岌岌可危。有關注心理健康團體指，不少患者被診斷患重度抑鬱症，包括企圖自殘的風險較高的頑治性抑鬱症。

精神科醫生相信，患者人數於3年新冠疫情影響下上升，威脅公共醫療需求，建議醫管局增撥精神科專科的資源，配以新藥的使用，協助病人渡過難關。

疫情影響 病例增加 香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍指出，有研究顯示，在新冠疫情的影響下，全球抑鬱症病例增加，港人的情況亦同樣，當中不少人被診斷患有重度抑鬱症。 當抑鬱症患者對至少兩種的一線抗抑鬱藥物無效，便被診斷為頑治性抑鬱症，其症狀較一般抑鬱症更嚴重、抑鬱發作持續時間較長，次數亦較多，並會出現焦慮及出現自殺意念和行為。

王明爍指出，該抑鬱症目前並沒有確切發病成因，而長期壓力、非單胺系統失調是原因之一。而本地至少有18%的重度抑鬱症患者在平均兩年內惡化成頑治性抑鬱症。

王續指，一半的頑治性抑鬱症患者需住院兩個月治療，較一般重度抑鬱症患者多，而治療每名頑治性抑鬱症患者的醫療費用亦較一般的多花約4萬元，更甚是企圖自殺的機率是重度抑鬱症患者達4倍以上。他又說，目前醫生通常使用的抗抑鬱藥物和鎮靜劑對於頑治性抑鬱症的療效較差，需較長時間才能產生效用，建議改以新式噴鼻式抗抑鬱藥物對症下藥。

王明爍解釋，該噴鼻式藥物能夠令負責情緒調節的大腦關鍵區域，出現突觸連接受損，進而快速控制病情。而目前藥物已獲衞生署批准在港使用，是唯一可在數小時內緩解抑鬱症患者萌生自殺念頭的獲批藥物，並已納入醫管局藥物名冊。他鼓勵醫生廣泛使用藥物，尤其是仍有殘餘症狀或自殺風險較高的抑鬱症患者。