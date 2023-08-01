鼠患嚴重 一年活捉逾5.7萬隻

【本報訊】本港滅鼠成效一直備受關注，食物環境衞生署早前死撐不應僅以殺鼠數量來衡量工作成效，昨日卻在港府跨部門防治蟲鼠督導委員會會議上公布最新滅鼠數字，指去年7月至今年6月，該署共捕獲約57,500隻活鼠，較去年同期約36,200隻增加約59%，凸顯滅鼠成效。

聲稱年底前減半數黑點 食環署稱會繼續在全港各區，共108個鼠患主要黑點進行策略性滅鼠行動，全面及持續地改善這些地方的鼠患情況，以達致去年《施政報告》所提出於今年年底前把鼠患主要黑點數目至少減半的指標。當局去年12月28日展開「各界滅鼠行動」，鼓勵社會各界共同推動滅鼠工作。

除在今年2月委聘3間承辦商在3所公眾街市，進行為期3個月的滅鼠工作，食環署過去一年在防治鼠患方面亦在全港各區成立夜間防治鼠患流動隊；使用多項新技術、工具和鼠餌，例如T型鼠餌盒和酒精捕鼠器，以加強捕鼠效能。

同時，該署亦擴展現行容許食肆在後巷擺放大型垃圾桶的試驗計劃，並要求相關處所加強防治鼠患，同時環境保護署亦在上述部分後巷試驗放置紫色廚餘回收桶，這些試驗計劃均可改善後巷的環境衞生及緩減鼠患問題。至於個別監察地區，則利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術監測鼠蹤，以制訂更具代表性的新鼠患參考指數，並逐步取代現有基於番薯咬囓比率制訂的指數，以期更準確反映鼠患情況。