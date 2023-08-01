逾70%兒童運動量 未達世衞標準

【本報訊】有關注兒童利益的組織昨日公布一項調查發現，逾70%兒童運動量未達世界衞生組織標準，且運動時間亦較新冠疫情前少，當中逾半兒童盼增運動量，惟缺乏時間、場地及同伴。組織建議政府應檢視社區運動配套、場地及設施，讓兒童有合適的環境和空間參與體育活動。

想同父母一齊郁 學業繁忙成阻礙 為了解兒童的運動情況及快樂程度，香港小童群益會今年1至4月透過問卷調查，成功收集801位6至17歲兒童及青少年的有效回應。運動量方面，結果發現有72.7%受訪兒童的運動量未達世衞標準，即每天應累積至少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動；另有38.5%人指現時進行體能活動及做運動的時間均較疫情前少。

調查又發現，分別有約半數受訪兒童表示「很想」或「幾想」與父母一同做運動，及逾半兒童表示想增加體能活動及做運動的時間，惟調查亦指出「功課或學業繁忙」、「沒有時間」、「沒有人陪伴」，以及「社區運動場地或設施不足」等，為主要因素使兒童沒辦法做運動。

組織認為，在關注兒童在新常態下的學習情況的同時，亦應協助兒童重拾或建立做運動的習慣建議，以促進兒童的均衡發展，建議學校應平衡學科學習與體育活動的時間，並適度調節課業及考測要求，令兒童有足夠時間參與體育活動。

另外，政府亦應檢視社區運動配套、場地及設施，讓兒童有合適的環境和空間參與運動。家長則以身作則，多安排合適運動給子女參加，甚至親身陪伴子女做運動。