翹英教育突結業 消委會接48投訴

【本報訊】開辦接近27年的翹英教育（Brilliant Education）全線結業，校方日前無預警下宣布旗下5間補習中心即時關閉，事件導致逾500個家長及學生受影響，有人指月初才繳付逾萬元學費，促校方盡早交代退款安排。消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五表示，截至昨日共收到48宗有關投訴，涉款約56萬元，金額最大個案逾5萬元。

涉款56萬 追討機會微 莊龍五表示，截至昨日早上8時，消委會已接獲48宗有關翹英教育的投訴，涉款達56萬元，當中涉及最高金額的個案更超過5萬元。消委會正聯絡負責人，了解會否因應事件作出相應安排，繼續履行合約責任，如未能提供服務，亦需安排退款給消費者。

莊續指，若該補習社結業，一般調停做法未必可行，商戶如因財務問題結業，一般消費者會成為沒有抵押的債權人，追討款項的機會相對較微。他提醒消費者，市面部分行業如美容、健身或補習社等，採用預繳式消費，當中存在一定風險，需留意合約條款及有關退款方式，減低一旦發生問題衍生的損失。

此外，若家長是透過設有退款機制的付款方式繳交學費，如信用卡，則可盡早與信用卡中心聯絡申請退款。家長亦可留意簽帳時間是否時隔太長，或以信用卡分期形式進行繳費，亦會影響到退款的成功率。