教師考核報告出爐 逾半英語寫作肥佬

普通話辨誤聆聽 達標率不足5成 本年度教師語文能力評核報告昨出爐，其中英語能力評核報告顯示，超過一半考生寫作卷不合格，亦有近三分之一考生在說話卷不合格。普通話方面，丁部聆聽辨誤同樣有逾半考生不合格，甲部聽辨音節亦有47%考生不合格。香港考試及評核局建議教師要在日常生活中多加練習，並根據教學需要，配合適當的教學內容，就各評估項目盡量展現個人的課堂語言運用能力。

教師語文能力評核報告昨上載至考評局網頁，本屆共有1,475名考生參加英文評核，1,068人參與寫作考核，惟有54%考生在寫作卷不合格，人數較去年大升10%；說話卷亦有33.5%人不合格。由於參加評估者必須在所有試卷中獲得第三等或以上成績才算達標，這意味有577名考生未能通過卷二的寫作卷，需重考該份卷才能達標教授英文科。

「猶豫」聽錯做「魷魚」 此外，今屆另有1,810人參與普通話評核，惟只有約800名考生達標，由於參加者同樣必須在所有試卷中取得第三等或以上成績才被視為達標，代表仍有逾千名考生未達標，需待重考通過標準後，才能教授普通話。其中在卷一「聆聽與認辨」中，乙部「聽辨詞語」要求參加評核者聆聽每題四組語音，然後選取最恰當的一組作答案。

當中表現稍遜的題目是有17%考生將「猶豫」誤聽為「魷魚」；丁部「聆聽辨誤」則表現最差，有部分教師將通行的表達方式，誤判為不符合規範，例如「這些廚具撇了吧！」「這個保不定管用。」「腿都木了。」等。考評局表示，普通話卷一參加評核者在乙部的表現良好，在丙部表現次之，雖然他們大致能較完整地理解聆聽篇章的重點，以及不同說話者的觀點和立場，惟相比之下，甲部、丁部則表現略為遜色。