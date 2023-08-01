多層工廈擬以地花招標 助棕地回收發展

【本報訊】港府有意加快北部都會區發展進程。發展局表示，當局正構思透過「地花」模式招標，加快推出多層工廈及新田科技城用地，讓有興趣的投資者更早進場。當局並多管齊下支援棕地作業者，包括設立專組，協助受影響棕地作業者覓地重置，加快建設多層工廈等。

盼達到提速效果 發展局局長甯漢豪表示，北部都會區中有近千公頃的棕地，港府預期到2026年須收回及清理約200公頃新界棕地，而如何安置受影響棕地作業者是重大考驗，協助其搬入多層工廈是其中一個可行方案。她指，港府構思以「地花」方式招標，將未平整的土地推出招標以加快發展多層工廈，她認為「地花期」最好是一至兩年，並認為此舉可讓有興趣的投資者更早進場，在當局進行土地平整時，同步推進圖則設計、融資等前期工作，等土地平整完後可馬上展開建築工程，達到提速效果。

她又透露，港府已在北部都會區預留72公頃土地作工業及物流用途，首批11公頃的多層工廈發展用地，已邀請有興趣人士提交意向書，目標是年內開始招標。她表示，對於有議員建議港府提供一些合適的官地作露天棕地作業，港府不排除利用綠化地安置受發展影響的棕地作業者作為緩衝措施，但仍要思考一下。她強調會小心平衡不同需要及意見。

港府將於今年內推出北部都會區整體行動綱領及時間表，在新田科技城的創科用地方面，可參考內地的片區開發經驗，將一個片區交由一個企業負責。至於具體劃分安排，交由創新及科技局研究。