朗天苑被指隔涉 交通接駁成隱患

【本報訊】今期居屋除了有多個市區屋苑供中籤市民選擇外，另一較受討論的是被稱為「摩天居屋」的元朗朗天苑。該屋苑除樓高達51層外，單位更佔今期總供應量的三分之一。惟有市民稱該屋苑相當「隔涉」，暫未有便捷的交通接駁，料成為未獲申請者首選該屋苑的主因。

難應付未來交通需求 有住在當區的市民就向本報投訴，該區交通配套設施一直欠奉，運輸署只計劃利用兩條行人天橋以疏導朗天苑龐大的人口。投訴人直言將令元朗公園北路面臨額外的交通流量，當區居民亦非常擔憂，遂令鄰近屋苑居民向運輸署要求先在朗天苑設立巴士總站，以應付未來的交通需求，亦讓現有居民受惠，惟稱屢遭運輸署置之不理。

本報記者早前親身到訪正興建的元朗朗天苑，為市民視察該屋苑的周邊環境。該屋苑位置前身為朗邊中轉屋，地盤範圍極大，除朗天苑外亦有公屋正在興建，未來將有逾萬新增人口進駐該區。

現時該區亦有數個私人屋苑，包括御豪山莊、綠悅等，惟由於現時區內人口不多，居民若要到港鐵朗屏站，需要先乘坐輕鐵再轉車，惟到最近的輕鐵站亦需時約5至7分鐘步程，而若想直接到達朗屏站，亦需時大約20分鐘步程，交通極為不便，故當區有需要增添巴士、小巴等公共交通路線，以助居民對外出入。