抽新居屋加息無懼 申請者盼寬敞望市區

6屋苑提供9154單位 最平149萬 新一期居屋及「白居二」昨日起接受申請，由於今期為「復售」居屋後單位供應量最多的一期，6個屋苑合共提供9,154個單位，不少市民昨晨到樂富房委會客務中心交表，希望中籤揀選心儀單位。有市民表示無懼近期銀行加息，就算會增加供樓負擔亦要入表抽樓；亦有指雖則今期折扣不及上一期，惟仍平過買私樓，遂交表碰碰運氣。今期居屋的截止申請日期為8月14日，預計今年第四季攪珠，明年首季開始揀樓。

昨日清晨樂富房委會客務中心外已有市民冒雨等候中心開門遞交表格，位於市區的居屋屋苑仍是大部分的市民首選，如是次位於啟德的「樓王」啟悅苑，其中現住觀塘安泰邨的丁女士希望抽中同區單位，她指居住市區返工返學都更加方便，如果抽不中暫不會考慮其他地區。她又認為，今期居屋與上期四一折比較售價較貴，但因現時居住的單位偏細，仍希望可成功申請「一家人住得舒服啲」。

以市價六二折出售 事實上，今期居屋以市價六二折定價出售6個發展項目、合共9,154個單位，售價介乎149萬至494萬元不等，在房委會擔保下，持綠表市民可以在免壓力測試下，做到最多九成五的按揭，即最低入場費為約7.4萬元，情況略高於上一期居屋；雖然折扣定價不如理想，仍有一家四口現蝸居在130呎劏房的季小姐表示，仍希望抽到啟德的單位，以改善現時的居住環境；甚至有身為母親的市民專程到來為女兒交表，感慨「畀唔起私樓咁多首期」，只盼可以抽到居屋，為女兒未來作打算。

今期6個新建居屋屋苑包括有啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑；屯門兆翠苑，以及元朗朗天苑，當中4個在市區；亦會重售馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑，以及沙田愉德苑共50個單位，申請人可選擇透過郵寄、親身遞交表格或網上申請。

截至昨午5時，房委會客務中心累計派出約共23,700 份申請表，當中約11,000份是「居屋2023」綠表和12,700份是「居屋2023」及/「白居二2023」白表；並累計收到約共300份居屋/白居二紙本申請表。網上申請方面，房委會累計收到約12,000份居屋和6,000份白居二申請。

新一期居屋涉及6個屋苑，共提供9,154個單位。 市民心聲