新按揭貸款跌 死攬辣招難救市

【本報訊】市場認為港府不「撤辣」無助挽救樓市。金融管理局昨公布的最新住宅按揭統計調查結果亦反映「辣招」下樓市交投不活躍，今年6月本港新申請住宅按揭貸款個案按月減少13.4%，僅餘8,000宗申請。行政會議成員、議員林健鋒回應指，本港的房屋政策影響到住屋購買力，除按揭成數及「辣招」均有所影響，當局應考慮適度放寬「辣招」。

市民觀望 不敢入市 金管局公布，今年6月新申請住宅按揭貸款個案按月減少13.4%，由9,530宗降至8,250宗。同月份新批出的按揭貸款額亦較按月減少19.4%，至343億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少43.2%，至77億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少21.6%，至176億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加36.5%，至91億元。今年6月新取用按揭貸款額則按月增加19.3%，至285億元。

行政會議成員、議員林健鋒回應指，本港過去數月樓市一直「有價無市」，許多人只觀望不行動，認為與住宅按揭成數不足有關，故他一直強調應放寬自用住宅物業最高按揭成數，令市民購置物業可承造較高成數的貸款。雖然上月初當局已放寬相關按揭成數，惟他認為放寬度仍然未足夠，價值3,000萬元以上的住宅物業亦應同樣放寬，因本港營商環境下，不少人會用樓宇按揭做生意，負擔很重，若能便利他們，可促進本港經濟。

金管局上月初起放寬自用住宅物業最高按揭成數，修訂價值1,500萬元或以下的住宅物業最高可承造70%按揭；價值1,500萬元以上至3,000萬元的住宅物業最高按揭成數上調至60%，而價值3,000萬元以上的住宅物業最高按揭成數則維持於50%。