4大產業瓣瓣衰 港經濟瀕倒退

空談做大個餅 復甦唔成 增長僅餘1.5% 冇靈魂港府空談向國際說好香港故事，「做大個餅」，但實情本港經濟復甦不成且倒退，4大傳統支柱產業包括金融業、旅遊業、貿易及物流業和專業服務業等產業瓣瓣衰。縱使當局續派電子消費券力谷經濟，但政府統計處昨公布今年第二季實質本地生產總值（GDP）按年增長僅餘1.5%，不僅遠遜於市場預期的3.5%，實質更按年跌1.3%，貨品進出口疲弱均成拖累經濟的主兇。學者對本港今年全年經濟感悲觀，指外圍經濟差續連累本港，港人周末假日離港外遊亦拉低私人消費開支。飲食業界坦言通關後的旅客訪港量嚴重不足，業界面對重重困難。

貨品進出口 政府開支跌 根據政府統計處昨發表的本地生產總值預先估計數字，實質GDP在今年第二季按年增長1.5%，而今年第一季的GDP升幅為2.9%；經季節性調整後按季比較，今年第二季實質GDP更按季下跌1.3%。其中按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額繼今年首季按年下跌18.9%後，今年第二季亦按年錄得15.3%的實質跌幅。貨品進口亦按年下跌16.1%。

除了本港支柱產業的進出口業每況愈下外，政府消費開支亦「大縮水」，今年第二季與上年同期比較錄得9.6%的實質跌幅，而今年第一季則上升1.3%；與投資相關的本地固定資本形成總額，今年第二季亦按年下跌1%。

靠私人消費苦撐 升幅緩 另有數個類別開支支撐本港經濟，包括計算港人境內外消費開支的私人消費開支繼今年首季按年上升13%後，在第二季亦按年升8.5%，但升幅放緩。計算旅遊、運輸及金融服務等的今年第二季服務貿易表現亦按年有改善，其中服務輸出按年升22.6%，較首季16.6%的按年升幅明顯加快；服務輸入則繼首季按年升20.7%後，在第二季再實質按年上升30.2%。

港府表示，由於外部商品需求仍然疲弱，整體貨物出口繼續大跌，而受惠訪港旅客人數進一步上升，服務輸出升幅加快，整體投資開支則在金融狀況收緊下錄得輕微下跌。當局展望，訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加，經濟情況和前景改善應有利本地需求，訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間仍為經濟增長的主要動力。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則指，對本港今年第二季經濟表現「大跌眼鏡」。他指，本港經濟產業容易受外圍因素影響，本地GDP於外國經濟仍然疲弱，外地商品需求有限，令本地轉運內地貨物的數量有限，預期困局短期內難以扭轉。

港人假期寧外遊 業界悲 李又說，不少港人於通關下每逢周末、假期，均到內地或海外旅遊消費，雖然該些消費同樣計算本地GDP，但當地物價較低，所花的金額遠不及在港消費，「香港炒碟菜都接近100元」，變相拉低私人消費數字，壓抑GDP增長。他又指，港府於新冠疫情下「使大咗」，而現時印花稅及賣地等收入減少，當局被迫緊縮開支，已難以再透過增加政府消費挺GDP，因此對經濟前景感悲觀。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，中港兩地開關後，訪港旅客人數大失預算，只及預期的一半。他又指，即使港府上季派3,000元消費券，但效應只維持短時間，加上港人消費模式改變，多了在家煮飯及買外賣，並常到外地吃喝玩樂，生意難言好，對今年下半年表現亦不抱大期望。