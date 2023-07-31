生活時尚品味多 尖新視頻譜新歌

歲月如流，眨吓眼一年就快過咗三分之二咯！明天8月，容乜易又9月喎！有人話一年之始係立春，要學習歡欣與溫暖；盛夏花開係芒種，要學習慎重與珍惜；深秋寒涼係霜降，要學習自在喜悅；歲末隆冬係小寒，要學習溫和與包容！

嗱嗱嗱！依家天氣仍然非常翳熱，「清風不肯來，烈日不肯暮」；之不過，一向以尖新話題、凌厲影像吸引眾多觀眾嘅「東網視頻」，向來與時並進，不斷革新，精益求精，8月銳意打造全新節目《健康全方位》、《仙迪LOVER》、《Yammy帶你Chill》。阿哥，絕對唔係吹水自嗨，開講都有話，要豐收年年，就要年年向前；人無分貴賤，只有掂同唔掂；節目亦一樣，無分新與舊，只有好睇同唔好睇。「東網視頻」開台至今，經得起時間考驗，觀眾節節上升，見證沒有最好睇，只有更好睇！

3個革新節目必定為觀眾帶來無窮樂趣，想追趕潮流，盡領風騷，做一個有品味嘅生活達人，記住切勿錯過每一集節目。功夫茶先介紹《健康全方位》，大家都應該知道「健康係人生第一財富」，冇健康，畀個皇帝你做都係廢！依家由主持人陳海雯（Lizzie）為大家詳細講解各類常見都市疾病，提供多元化實用醫療健康資訊，係唔係好正呢？節目會邀請中西醫、專科醫生及專家，剖析各類疾病嘅根源、病徵、預防方法及治療方案等，畀普羅大眾輕鬆了解專業知識，從日常飲食、運動、護理、養生各方面入手，治標治本地解決問題。咁高質嘅節目，追求健康生活嘅你又豈容錯過！

健康係無價寶，功夫茶又不期然諗起現代城市人節奏快，生活緊張壓力大，是以唔少人藉由與毛孩互動來療愈身心，並達到放鬆紓壓效果。阿哈，今趟東網視頻推出嘅《仙迪LOVER》傳遞愛護動物嘅理念，主持人仙迪鬼馬精靈，由佢分享寵物生活趣聞，寓教於樂嘅動物知識，同時又貼近潮流，介紹新穎又實用嘅寵物用品等。主持人將趣怪動物畫面公諸同好，相信可博觀眾一笑！節目亦會介紹潮流玩意、創意設計產品等，要言之，一新大家耳目，又提升生活品味，一字記之曰：正！

各位，睇到呢度，相信大家已經感受到新節目嘅澎湃創意！仲有一個旅遊節目叫《Yammy帶你Chill》，港人出名愛旅行，「又要飛喇！」等Yammy化身導遊，帶大家到港人最愛去嘅日本、南韓等地，以及內地超人氣商場和樂園，觀眾足不出戶即可感受無窮旅遊景點嘅樂趣；節目尾聲又有「購物錦囊」及購買手信攻略，方便觀眾參考外遊路線。

呢3個全新資訊性節目豐富多姿，緊貼時代和潮流，大家緊記依次於周二、周四及周六喺東網港澳主頁以及視頻主頁播出，精彩可期，切勿錯過！