龍七公：鼠頭無處不在 神州食安禍害

先來一道IQ題：吃蘋果的時候，咬下一口，到底看到幾多條蟲，才是最恐怖呢？答案是半條！皆因看見半條蟲，意味着另外半條，很可能已被咬進肚子裏！這道IQ題相當古老，筆者小時候已有所聞，還記得首次聽到的時候，反應是會心一笑；然而，當這一幕真實上演時，相信大家再也笑不出，只會感到惡心！

筆者之所以忽然聯想起這道IQ題，原因是最近看到一則內地新聞。事發於上周四，浙江紹興市一名陳姓女子在當地農貿市場買了一盒水煮花生後，邊走路邊看手機邊吃，直至快吃光整盒花生時，才察覺盒內有異物；起初，陳女士還以為是桂皮之類的調味料，惟在仔細察看，見到牙齒後，才發現原來是一個鼠頭。

看到鼠頭還不是最可怕！可怕的是，鼠身呢？由於鼠頭看上去很細小，想到鼠身很可能早已被煮化，融入每一粒花生之中，陳女士頓感惡心，當即跑進洗手間。雖然沒有明說，但可以想像，陳女士恐怕連隔夜飯也吐了出來。

雖說食安無小事，惟事件既不牽涉連鎖企業，也不涉及知名人物；理論上，即便陳女士在網上曝光事件，也未必能吸引廣大網民關注。然而，在現實中，「鼠頭花生」事件自曝光後，不但被媒體廣泛報道，更成為網民熱門話題，背後原因相當簡單，正因為「鼠頭」兩字！

說到「鼠頭」，相信大家首先聯想起的，必定是早前在全國鬧得沸沸揚揚的「江西鼠頭鴨脖事件」。簡單來說，就是江西有學生在學校飯堂吃飯時吃到鼠頭，飯堂職員乃至官方卻一度「指鼠為鴨」，直至省級調查組介入，鼠頭才得以「平反」。

接連出事 冇啖好食 「鼠頭鴨脖」事件之所以鬧得沸沸揚揚，原因在於當地政府試圖隱瞞，惹來民眾不滿；至於今次的「鼠頭花生」事件，或多或少都是蹭了「鼠頭鴨脖」的熱度，但民眾的焦點重新回到食安問題之上。

民以食為天！作為人類生存的最基本需求，糧食對人的重要性不言而喻，甚至有所謂「誰掌控糧食，誰就掌控了國家」的說法。在網絡上，諸如「今年老鼠頭突然變多了」、「最近餐飲界跟老鼠頭槓上了嗎？」等質疑聲，此起彼落，民眾仿似怨氣重重。深入了解後，不難發現，民眾針對的並非單一事件，而是接二連三的食安問題；不單止是食物中出現異物，還包括違法添加劑、過期「僵屍食品」等，憂慮與怨氣一層一層疊加，已經由最初的「食不安心」逐漸演變為「冇啖好食」。

要掌控糧食，官方需要注意的，早已不是提升產量那麼簡單，還有質量問題。畢竟對於現代人來說，不只是為了生存，更是一種享受、一種樂趣。食安出現問題，則相當於從人們手中剝奪這種樂趣，怎可能不惹來怨氣呢？