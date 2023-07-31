笑看天下：老人自殺新高與安樂死

常言道，螻蟻尚且偷生，為人何不惜命？這話的意思清楚不過，極微小嘅生物如螻蟻尚且偷生，為人則更應愛惜生命。誠然，一個人要不是走投無路，或者悲哀愁鬱到冇彎轉，恐怕不會想到以死了結生命吧？

日本天台宗僧侶酒井雄哉說過：「累了就休息，試着將精神輪流集中在不同的地方，這樣一來便能輕鬆、開心地度過人生。」是的，有些事情唔好「諗埋一邊」，說不定「行到水窮處，坐看雲起時」，又有另一番體會；或者「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」。

之不過，現實又是另一回事，老朽活到從心所欲之年，從來樂觀，沒有太多憂愁，可以說，一生人絕少失眠；只是年紀大，難免機器壞！眼睛、牙齒、膝關節都不大靈光，而「三高」也靠藥物控制，但老朽也不當一回事，只是扣肉食少些，酒少飲啲，再沒有年輕時的豪氣，凌晨兩點報館收工，必呼朋引類，暴食狂飲，言不及義；或搓麻雀至天亮，再去喝早茶才回家睡！活到今天，總算不賴！

讀本報頭版「去年千人自殺亡 悲情香江多絕望」，老朽不無感觸，皆因自殺數字和自殺率均創2007年以來新高；而去年60歲或以上群組嘅自殺死亡個案，更再次打破多年以來紀錄，錄得477宗。有學者認為，長者自殺率上升或與新冠疫情及移民潮有關；建議當局長遠仍應為低收入者建立更多社區網絡，照顧其精神健康。

老朽倒留意好些自殺者因久病或受癌症末期折磨而自殺，而香港又冇「安樂死」；一個人纏綿病床多年，即使有人照顧，想落都好淒涼，而若佢願以「安樂死」有尊嚴地離開人間，畢竟係一種解脫。好多觀念應該與時並進，老朽贊成「安樂死」！