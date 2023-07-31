冰鑑春秋：布林肯的放火外交

美國國務卿布林肯這兩年成了空中飛人繞着地球跑，幾乎每到一處就是煽動栽贓中國如何狼子野心，如何想要破壞國際秩序征服世界，如何藉由貸款援助欺壓弱小國家。可跑得雖勤卻收效甚微，中國在外交戰場上反倒屢屢得分，這到底是怎麼回事？理由很簡單，布林肯既不肯做功課，也不理解基本人性，伴手禮又杯水車薪，只想仗着美國世界霸主的地位強迫其他國家接受美國的看法，在美國外強中乾的狀況舉世皆知後，自然就只能鎩羽而歸。

布林肯最新力作，就是跑到南太平洋的湯加誇誇其談，警告中國在當地的投資充滿陰謀：「我們認為在投資案的融資上，有必要確保依循法律足夠透明，在債務問題上，應尊重受援者的自主權，要讓任何投資都不附加任何政治條件。」布林肯大概以為自己只是提醒湯加不要上中國的當，但湯加首相索瓦萊尼卻當場回擊：「針對我們積欠中國的債務，我們今年已經開始償還，所以沒有問題也不用擔心。」明白表示不用你費心了。

索瓦萊尼之所以這麼不客氣地反嗆，是因為布林肯表面上罵中國，說中國在湯加的投資沒有遵照法律、不夠透明，也侵犯了湯加的自主權，這不等於繞着彎子罵湯加不守法、黑箱作業，還為了貸款犧牲自己的主權嗎？客人到主人家來指着主人的鼻子罵，給他一點排頭吃已經算很溫柔敦厚了。

有趣的是，現場布林肯似乎對索瓦萊尼的嗆聲毫無反應，這是布林肯唾面自乾的功力已經爐火純青？還是壓根就聽不出人家話中的譏諷之意呢？

無論如何，以布林肯這種到處放火的外交方式，跑得愈勤，得罪的人便愈多，美國自然在中東、非洲、大洋洲處處吃癟。