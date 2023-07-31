橫眉冷看：中國威脅純屬假想

以美國為首的西方國家，經常要找對頭人，上世紀選中了前蘇聯，如今則選中了中國。蘇聯跟美西方的矛盾，與中國跟美西方的矛盾截然不同，前者是鬥得合理，後者卻是鬥得冤枉。今天的美西方國家視中國為假想敵，「假想」這個詞可謂恰如其分，因為中國這個敵人確是假的。

前蘇聯對美西方的國家安全確實有威脅，在1962年古巴導彈危機之前，美蘇的核武數量對比是5,000對27,000，前蘇聯佔了絕對優勢。莫斯科還得勢不饒人，在1962年10月，陸續將裝上核彈頭的中程導彈運往古巴，把核武推到美國的家門口。此舉在美國人看來，是可忍孰不可忍，因而掀起強烈的反蘇情緒，亦是無可厚非。除卻直接的軍事威懾外，前蘇聯還不停挑起代理人戰爭，在在與美國對着幹。別的不說，單是中國發動的抗美援朝戰役，就是在前蘇聯領袖史太林施壓下促成的，若非「老大哥」多番催逼，新中國斷不可能在成立後第二年，便與美帝國主義大打出手。

相對之下，今日的中國跟前蘇聯完全不是一個樣子，要不是美國主動挑釁，中國對美西方的軍事安全，近乎全無威脅。根據2022年的統計，全球核彈頭總數共12,705枚，其中美國佔5,428枚，中國只有350枚，我方就連老美的零頭也不到。今日不少西方學者，將美蘇之爭與中美之爭相提並論，這種做法若非蓄意煽動，便是出於真正的無知。

中國只是一心一意謀求自身的發展，我們不怕事，卻不會主動挑事。當年蘇聯把核彈推到美國門前，今日的中國絕對不會，即使偶有中國氣象飛艇誤闖美國國境，飛艇上非但沒有武器，就連間諜鏡頭也沒安裝，試問這樣的國家，又如何能威脅到美國的安全？