筆下風雲：新興國家勸和促談

俄烏戰爭何時是了期，答案無人得知，但兩國人民為逃避戰火流離失所，卻是不爭的事實。自去年至今年5月，已有13萬名俄羅斯人，以及二萬名烏克蘭人湧入印尼峇里島避難，由於不少人違反簽證逗留條件，以致當地政府擬改變對兩國落地簽證的做法，結果又惹起一些爭議。

戰爭不斷遷延，生靈塗炭，最苦都是人民。繼中國「勸和促談」後，印尼國防部長早前在新加坡舉行的香格里拉國防和安全會議上，也提出一項結束俄烏戰爭的計劃，包括即時凍結戰場敵對，戰區與被俄羅斯佔領區由聯合國監督公投等，惟此議一出，旋即被評為偏幫「侵略者」而遭受歐洲譴責。至於正在聖彼得堡舉行的俄羅斯─非洲峰會，非洲領導人亦向普京提出推進和平計劃結束俄烏衝突，並呼籲莫斯科重返黑海穀物倡議，普京則表示會仔細研究相關內容。可見在中國帶頭下，這些新興國家及第三世界亦加入「勸和促談」行列，與美國為首的好戰北約，態度可謂南轅北轍。

事實上，這場仗之所以騎虎難下，問題全在於北約不想停戰。這場戰爭已耗費美歐大量金錢、武器和軍事物資，若俄羅斯依舊維持在烏國的原有佔領區，這場仗豈非白打？與此同時，美國聯同西方用盡各種手段制裁俄羅斯、踢俄羅斯出SWIFT系統等等，以為足以消耗以至肢解俄國，卻萬沒想過這場仗一打年半，烏克蘭損兵折將，大反攻無功而還，俄羅斯經濟也僅是輕微受損，反而加速俄羅斯靠攏中國以及其他新興力量，單是金磚五國在全球的經濟比重，已超越七大工業國。進也不是，退也不是，拜登的老臉擱不下來，加上美國向來自高自大，不可能將印尼、非洲的聲音聽進耳裏，這場仗還是得打下去。