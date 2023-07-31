強詞有理：破壞規則

美國政客經常將「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，並據此對中國橫加指摘，其實最不遵守國際規則和秩序的國家正是美國。據美媒報道，白宮已決定禁止香港行政長官李家超出席今年11月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。這就是破壞國際規則的最新例子，APEC規則寫得清清楚楚，會議主辦國有責任向所有成員發出邀請，美國只是今年的主辦國，而不是主導者，更不是領導者，有何權利拒絕任何成員出席？這不是耍流氓嗎？

當然，耍流氓對美國來說已不是甚麼大事，而是家常便飯。去年的聯合國大會，美國也是百般刁難和羞辱俄羅斯代表團，故意拖到最後一刻才發出簽證，而且將代表團人數大幅減少，可見老美早就慣於此道。不過也有自取其辱的例子，去年美國主辦美洲峰會，因為拒絕邀請古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜等國，結果遭到玻利維亞、危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多等多個拉美國家杯葛，跟美國關係密切的墨西哥也只是派出外交部長出席，所謂的美洲峰會成為國際笑話。

這次輪到羞辱香港，堂堂超級大國跟一個小小經濟體過不去，未免太無恥，也太無聊。實際上，香港特首能否出席APEC會議只是小事，美國肆意破壞APEC規則才是大事。APEC的主旨是商討經濟合作，並非談論政治和外交的場所，美國的政治操弄不僅離題萬丈，而且居心陰惡。今後如果其他主辦國或地區照辦煮碗，以政治理由拒絕某個成員出席，豈不是全部亂套？APEC還能維持下去嗎？

說穿了，美國羞辱香港，其實就是羞辱中國，因為香港既是中國的特別行政區，更是以「中國香港」的名義參與APEC會議。所以，中方對此必須有明確的態度和立場，不能只是表示「強烈反對」。很簡單，如果美方拒絕邀請香港特首，中方就必須徹底杯葛今年的會議，而不僅僅是改派較低層次官員出席，否則只會令老美更加狂妄、更加為所欲為。

美國以世界霸主自居，將本身規則當成國際規則，將國內法律凌駕國際法律，以為全世界都拿它沒辦法。殊不知得道多助失道寡助，美國不斷倒行逆施，只會令國際社會愈來愈反感，許多國家也許懾於霸權敢怒不敢言，但隨着世界逐漸走向多極化，美國霸權終究會被國際社會唾棄。