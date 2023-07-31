坦言集：緩兵之計

特首李家超因在上屆政府任職保安局局長、鎮壓黑暴而被美國制裁，今年11月本應以特首身份率團參加美國主辦的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，但美國政府竟宣稱要堅持美國法律的制裁，阻止特首赴會，不惜違反APEC的規則，罔顧國際慣例。對李家超的制裁，延續美國因黑暴被鎮壓而制裁香港特首的做法，實則是制裁香港政府與香港社會，對香港的體制和由亂而治顯示出極大敵意。

中美矛盾，不因美國呼籲接觸而有所緩和。美國在言詞方面稍作溫和狀，卻在政策行動方面仍然歧視和針對中國，在東北亞仍然結黨聯群以軍事力量壓迫中國。它之所以要求與中國接觸，不過是緩兵之計，一如2014年在烏克蘭搞《明斯克協議》，也同時在公關方面爭取國內明年大選的民意支持。對華的態度，全無真正合作和解的誠意，也不改其亡我中國之心。堅持對特首的制裁，不過是其敵對行為的表露，且未必不會藉機加強對香港的制裁，以達到打擊中國發展的目的。

特區政府應該大聲抗議，但主要反對乃至反制，應由中央政府出面。一是突出中央政府在香港外交領域裏的權責，二是顯示出中央政府對香港的重視。反對聲音愈強，反制行動愈明顯，則中央政府對香港愈為重視。一國兩制下，香港的一制與一國分不開。中央政府反對時，亦可同時披露譴責美國在顏色革命式的黑暴活動中的黑手干預，警告美國不要再插手香港，威逼香港。這是藉機教訓美國，在國際媒體和輿論上作出明確的表態，毫不忍讓或讓步，堅持中央政府維護國家尊嚴的立場和言行相符。

坊間有要求特區政府亦作反制，這屬不必。除了外交是中央政府執掌外，香港面對美國的挑釁，亦應採緩兵之計。

香港的國際金融中心功能受制於美國的金融霸權，要擺脫需要時間和頗大工程。香港當盡快轉型，構建美國主導以外的金融基礎建設和新的國際連接，如人民幣離岸市場體系和SWIFT系統以外的替代系統（連接內地及非西方國家），但建設需時，現時不便與美國公開衝突，招引其加強加快的制裁和排斥舉措。香港還是要與西方包括美國保持一定合作關係，以繼續發揮作為中國國際金融中心的功能作用，協助國家在對外金融體制方面建立足夠防衞的力量，故香港不用與美國公開衝突。